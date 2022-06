Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le bilan de Leonardo sur ses transferts à Paris

Publié le 17 juin 2022 à 16h30 par Ewen Robin

Limogé après 3 ans au poste de directeur sportif du PSG, Leonardo a été remplacé par Luis Campos. Le Brésilien, âgé de 52 ans, était fortement décrié ces dernières années, notamment au niveau des ventes qui n’ont pas été très fructueuses. Leonardo s’est exprimé sur les opérations du mercato ces dernières années avec le PSG…

Leonardo a quitté le PSG ! Après deux années passées au club entre 2011 et 2013, puis trois ans entre 2019 et 2022, le Brésilien a été limogé. Durant ses différents mandats, Leonardo a fait venir plusieurs grands noms du football au PSG. Dans une interview accordée à l’Équipe , le Brésilien est revenu sur ses plus gros transferts : « Il y a des moments très marquants pour moi, même si je n’aime pas séparer les événements. Le premier, c'est la signature, le même jour, de Verratti et d’Ibrahimovic. Ce n’est pas une coïncidence que le jeune (19 ans à l’époque) de D2 Italienne et une star du foot mondial arrivent en même temps. Le second, c'est Messi. Ce sont deux dates énormes. ». L’arrivée de la "Pulga" reste néanmoins un souvenir inoubliable pour Leonardo : « Ce sont les derniers moments, avant son arrivée, qui ont été déterminants. Après, tout devient un peu normal, mais put..., tu as réalisé la seule mutation de Messi dans sa carrière ! Alors, oui, je remercie Messi, il n'y a rien de plus que ça. Chronologiquement, il y a Pelé, Maradona, Messi. Il est dans l'Olympe. Donc quand je dresse mon bilan de trois ans, je vois une finale de C1, une demi-finale, le 10ª titre de champion, sept trophées nationaux et je rajoute Messi ».

Mercato - PSG : Leonardo confirme des échanges avec un club étranger https://t.co/q6ofzYo1Zf pic.twitter.com/rP2PUWNFQt — le10sport (@le10sport) June 17, 2022

« Tu ne peux pas tout avoir »