Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme sortie de Leonardo sur le transfert de Lionel Messi

Publié le 17 juin 2022 à 11h45 par Ewen Robin

Directeur sportif du club parisien entre 2011 et 2013, puis de 2019 à 2022, Leonardo a été remercié par le PSG cet été, mais il y a fait signer de nombreuses stars. L’été dernier, il avait notamment réalisé un coup de maître en signant Lionel Messi. Un moment qui restera l’un des plus beaux de sa carrière…

Alors que le PSG était couronné champion de France pour la dixième fois de son histoire et que Kylian Mbappé annonçait sa prolongation, Leonardo voyait son contrat prendre fin. Directeur sportif du PSG pendant cinq ans, le Brésilien a fait signer plusieurs gros joueurs, tels que Zlatan Ibrahimovic ou Lionel Messi. La signature de la "Pulga" restera, d’ailleurs, l’un des meilleurs souvenirs de Leonardo.

Mercato - PSG : Leonardo confirme des échanges avec un club étranger https://t.co/q6ofzYo1Zf pic.twitter.com/rP2PUWNFQt — le10sport (@le10sport) June 17, 2022

« La seule mutation de Messi dans sa carrière »