Mercato - PSG : Lewandowski met les choses au clair pour son avenir

Publié le 17 juin 2022 à 14h10 par Pierrick Levallet

Lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2023, Robert Lewandowski aurait des envies de départ cet été. Le Polonais, convoité par le PSG, voudrait un nouveau défi avant la fin de sa carrière après huit ans passés en Bavière. Néanmoins, le joueur de 33 ans ne voudrait pas forcer son transfert lors de ce mercato estival et espère que tout cela se fera dans le calme.

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2023, Robert Lewandowski aurait des envies d’ailleurs. En effet, le Polonais aimerait quitter la Bavière cet été pour rejoindre un nouveau club et avoir un nouveau défi avant la fin de sa carrière. La situation de l’attaquant de 33 ans n’aurait clairement pas échappé au PSG et au FC Barcelone, désireux de s’attacher les services de Robert Lewandowski lors de ce mercato estival. De son côté, le buteur polonais ne voudrait pas forcer son départ et aimerait que cela se passe dans le plus grand calme.

Lewandowski ne veut pas « forcer » son transfert