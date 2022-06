Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enfin une bonne nouvelle pour les ventes de Luis Campos

Publié le 17 juin 2022 à 11h30 par Ewen Robin

En quête de reconstruction, le PSG souhaite se débarrasser de ses indésirables. Malgré une grande volonté de dégraisser, les dirigeants parisiens ont du mal à se séparer de certains joueurs, qui s’accrochent à leurs contrats. Cependant, un défenseur envisagerait de quitter le PSG cet été, à un an du terme de son contrat…

Omniprésent sur le marché des transferts, le PSG compte se séparer de plusieurs joueurs. Ces derniers temps, les noms d’Ander Herrera, Mauro Icardi, Danilo Peirrera, et Leandro Paredes étaient ainsi cités comme indésirables. Les dirigeants tenteraient donc de vendre ces joueurs lors du prochain mercato, mais aucun d’entre eux ne voudraient quitter le PSG. Cependant, la donne pourrait avoir changé du côté de Thilo Kehrer. Acheté pour 37M€ à Schalke 04 en 2018, l’Allemand de 22 ans avait été recruté dans le but de constituer le futur de la défense parisienne. Quatre ans plus tard, les Parisiens ne peuvent que constater son échec. En effet, le joueur n’aura disputé que 128 rencontres toutes compétitions confondues. L'Allemand aura même laissé un souvenir amer aux Parisiens en laissant Kingsley Coman marquer l’unique but de la finale de Ligue des Champions opposant le PSG au Bayern Munich. De plus, Luis Campos travaillerait déjà sur plusieurs pistes défensives. Ces derniers temps, Milan Skriniar était annoncé dans le viseur du PSG. Une arrivée du défenseur Slovaque de 27 ans pourrait définitivement pousser Thilo Kehrer vers la sortie.

Mercato : Ces joueurs qui veulent quitter le PSG cet été https://t.co/TN0uHCjdPw pic.twitter.com/uf5rdXwjzl — le10sport (@le10sport) June 17, 2022

Kehrer envisage de quitter le PSG