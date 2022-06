Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lewandowski a lâché sa réponse à Campos

Publié le 17 juin 2022 à 13h10 par Bernard Colas

Désireux de quitter le Bayern Munich, Robert Lewandowski apparaît comme la priorité estivale du FC Barcelone. Cependant, le PSG et Chelsea souhaiteraient également s’attacher les services de l’international polonais, mais ce dernier a les idées claires pour son avenir, et veut s’engager en faveur du club culé.

À un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski veut changer d’air dès maintenant. L’attaquant polonais a affirmé à plusieurs reprises ces dernières semaines que son aventure bavaroise touchait à sa fin, même si ses dirigeants n’ont pas l’intention de faciliter sa sortie. « Je respecte le Bayern et ses règles. Mais le changement, surtout après une telle période, fait partie de la vie du club et du joueur. J'espère que cela ne passera pas pour de l'égoïsme. J'ai un contrat, mais j'ai essayé de faire comprendre au club ce que je ressens », a notamment indiqué le joueur de 33 ans, priorité du FC Barcelone dans ce mercato estival. Mais le PSG est également attentif à la situation de Lewandowski, tout comme Chelsea, mais cela semble peine perdue.

Robert Lewandowski n’envisage que le Barça