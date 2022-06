Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Sadio Mané est bouclé !

Publié le 17 juin 2022 à 16h45 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec Liverpool, Sadio Mané aimerait changer de club dès cet été. Alertés par la situation de la star sénégalaise, le PSG et le Bayern aurait identifié son profil en vue d'un transfert cet été. Et il semblerait que le club bavarois ait déjà remporté son bras de fer avec l'écurie parisienne. En effet, le Bayern aurait d'ores et déjà bouclé la signature de Sadio Mané.

Après six saisons de bons et loyaux services à Liverpool, Sadio Mané voudrait prendre le large. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec les Reds de Jürgen Klopp, la star sénégalais ne voudrait pas honorer son contrat jusqu'au bout et aimerait relever un tout nouveau défi dès cet été. Une information qui n'aurait pas échappé au PSG et au Bayern. Toutefois, il semblerait que ce dossier soit déjà plié, et le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi aurait été vaincu par l'écurie munichoise.

❗️❗️❗️News #Mané: DONE DEAL! TOTAL AGREEMENT! He will join FC Bayern !!! @SkySportDE — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 17, 2022

True✅ Sadio Mané to @FCBayern is a Done Deal — Christian Falk (@cfbayern) June 17, 2022

