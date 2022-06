Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dénouement est tout proche pour Sadio Mané

Publié le 14 juin 2022 à 11h45 par La rédaction

S’il est l’un des éléments clés de Liverpool, Sadio Mané souhaiterait tout de même faire ses valises lors du mercato estival. L’international sénégalais s’est imposé comme l’un des meilleurs à son poste depuis plusieurs saisons, et plusieurs clubs s’intéressent à lui, dont le Bayern Munich et le PSG. Toutefois, les Bavarois auraient l’avantage sur ce dossier, et leur prochaine offre devrait satisfaire les Reds.

La fin de l’idylle est proche entre Liverpool et Sadio Mané. Après 6 saisons, ce dernier est très convoité, et souhaiterait faire ses valises lors du mercato estival. Auteur de 120 buts et 48 passes décisives en 269 rencontres sous le maillot des Reds , l’international sénégalais représente un renfort de taille, ce qui attire notamment le Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale souhaite renforcer son secteur offensif, qui a déjà perdu Angel Di Maria, et suit de près le joueur de 30 ans. Cependant, celui-ci donnerait sa priorité au Bayern Munich, et ce dossier approcherait de son dénouement puisque les Bavarois vont désormais transmettre une offre qui devrait convaincre Liverpool.

Le Bayern Munich va faire une nouvelle offre