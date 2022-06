Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le futur salaire de Sadio Mané est déjà connu

Publié le 13 juin 2022 à 22h00 par Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2023 avec Liverpool, Sadio Mané serait parti pour snober le PSG pour signer au Bayern. Alors qu'elle devrait rejoindre officiellement Munich pour une somme proche de 40M€, plus 5M€ de bonus, la star sénégalaise serait sur le point de parapher un bail de trois saisons à hauteur de 6M€ nets annuels.

Après six saisons de bons et loyaux services avec Liverpool, Sadio Mané aurait décidé d'aller voir ailleurs. Alors qu'il serait suivi de près par le PSG et le Bayern, l'international sénégalais aurait d'ores et déjà choisi de rejoindre Julian Nagelsmann à Munich. Par conséquent, Sadio Mané pourrait officiellement signer en Bavière cette semaine. En effet, comme indiqué par AS , le Bayern et Liverpool seraient sur le point de finaliser le transfert de l'attaquant de 30 ans pour une somme avoisinant les 40M€, plus 5M€ de bonus. De son côté, Sadio Mané connaitrait déjà son futur salaire.

Un contrat de 6M€ nets par an attend Sadio Mané à Munich