Mercato - PSG : Le verdict tombe pour le transfert de Sadio Mané

Publié le 13 juin 2022 à 19h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec Liverpool, Sadio Mané voudrait faire ses valises dès cet été pour se lancer un tout nouveau défi dans un autre club. Conscients de la situation, le PSG et le Bayern seraient en embuscade. Et à en croire la presse allemande, le club emmené par Julian Nagelsmann devrait finir par remporter son bras de fer face à Paris, en bouclant le transfert de Sadio Mané.

Alors qu'il a fait le plus grand bonheur de Liverpool pendant six saisons, Sadio Mané voudrait aller voir ailleurs lors de ce mercato estival. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, l'attaquant sénégalais voudrait prendre le large à un an de la fin de son engagement avec les Reds pour tenter une nouvelle expérience au sein d'un autre club. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG de Mauricio Pochettino et au Bayern de Julian Nagelsmann. En effet, Parisiens et Munichois surveilleraient de près la situation de Sadio Mané et espéreraient finaliser son transfert cet été. D'ailleurs, d'après la presse allemande, le combat du PSG face au Bayern pour la star de Liverpool serait déjà perdu d'avance.

❗️(1/2) News #Mané: Been told that his transfer to #FCBayern will work out! But not in the next hours or 2-3 days. There are still a few steps to go. Negotiations about the transfer fee ongoing. Solution expected: €30-40m fix + bonus! @SkySports #LFC — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 13, 2022

Sadio Mané déjà assuré de signer au Bayern cet été ?