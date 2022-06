Mercato - PSG : Luis Campos peut dire adieu à Sadio Mané

Foot - Mercato - PSG

Dans le viseur du PSG, Sadio Mané devrait quitter Liverpool cet été, lui qui sera en fin de contrat dans une saison. Suivi avec insistance par le Bayern Munich, l’international sénégalais se rapprocherait du club bavarois. Les conditions personnelles ne sont pas encore fixées mais le Bayern serait prêt à faire une nouvelle offre aux Reds.

Depuis son arrivée à Liverpool, Sadio Mané est passé dans une nouvelle dimension. Candidat au Ballon d’Or, l’international sénégalais a un avenir qui fait parler. En fin de contrat dans une saison, Sadio Mané n’a pas prolongé avec les Reds et cela ne semble pas à l’ordre du jour. Le PSG, désireux de renforcer son attaque, le suivrait de près. Mais c’est bel et bien le Bayern Munich qui aurait un temps d’avance dans ce dossier.

Bayern are getting closer to securing a deal for Sadio Mané. Personal terms to be agreed soon. New, fresh bid ready to be submitted to reach full agreement with Liverpool: talks ongoing. 🚨🇸🇳 #FCBayernDarwin Núñez will join #LFC, Mané wants to leave - Bayern, his priority. pic.twitter.com/VdXptDWFac