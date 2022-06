Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : QSI a touché le pactole depuis son arrivée à Paris

Publié le 14 juin 2022 à 9h30 par Amadou Diawara

En 2011, QSI a racheté le PSG pour une somme comprise entre 50 et 100M€ et a nommé Nasser Al-Khelaïfi en tant que président. Selon Jean-Claude Blanc, le directeur général parisien, les propriétaires ont réussi à développer considérablement le club de la capitale. A tel point que la valorisation du PSG est aujourd'hui de l'ordre de 3,2-3,5 milliards d'euros.

Pour entrer dans une nouvelle dimension et « rêver plus grand » , le PSG a été racheté par QSI en 2011. Pour mener la nouvelle barque parisienne, Nasser Al-Khelaïfi a pris place en tant que président du club. Et pour mener le PSG vers les sommets, QSI n'a pas lésiné sur les moyens, loin de là. En effet, depuis leur arrivée à Paris, Nasser Al-Khelaïfi et les hautes sphères du PSG basées à Doha ont lâché des sommes folles pour renforcer l'effectif du club, lui permettre de rivaliser avec les plus grosses écuries européennes, mais surtout réussir à remporter le Graal, à savoir la Ligue des Champions. Ainsi, des stars telles que Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Zlatan Ibrahimovic ont signé au PSG ces dernières années, contribuant à la montée en puissance du club ces dernières années. Et si QSI a cassé sa tirelire depuis qu'il a racheté le PSG, ses investissements ont bien porté leurs fruits. Du moins, c'est ce qu'avance Jean-Claude Blanc, le directeur général du PSG.

«Ils ont acheté le club entre 50 et 100M€, et la dernière valorisation qui est sortie est de 3,2-3,5 milliards»