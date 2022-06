Foot - Équipe de France

Équipe de France : Ça se confirme pour Kylian Mbappé

Publié le 13 juin 2022 à 19h00 par Amadou Diawara mis à jour le 13 juin 2022 à 19h02

Malgré une gêne persistante au genou, Kylian Mbappé devrait bel et bien tenir sa place face à la Croatie de Luka Modric ce lundi soir. En effet, Didier Deschamps devrait titulariser son numéro 10 pour le dernier match du rassemblement des Bleus, et opter pour une défense à quatre, et non à cinq.

Lors du choc face au Danemark il y a tout juste dix jours (défaite 1-2), Kylian Mbappé est sorti sur blessure en raison d'un souci au genou. Forfait pour le déplacement à Split face à la Croatie (1-1), le numéro 10 des Bleus a fait son retour face à l'Autriche et a permis à la France d'arracher un match nul dans les derniers instants du match (1-1). Remplaçant pour le déplacement à Vienne de ce vendredi, Kylian Mbappé devrait être aligné dans le XI de Didier Deschamps ce lundi soir face à la Croatie, d'après les informations de Téléfoot et RMC Sport lâchées dernièrement.

Kylian Mbappé sera bien titulaire contre la Croatie