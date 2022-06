Foot - Equipe de France

Equipe de France : Le verdict est tombé pour Kylian Mbappé

Publié le 13 juin 2022 à 13h10 par Dan Marciano

L'équipe de France disputera son dernier match en juin face à la Croatie, quelques jours seulement après un match nul à Split. Didier Deschamps devrait aligner un 3-5-2 avec notamment Christopher Nkunku, Wissam Ben Yedder et Kylian Mbappé. Pas encore à 100% en raison de douleurs au genou gauche, le joueur du PSG devrait finalement tenir sa place.

Victime d'une contusion lors du premier match de Ligue des Nations face au Danemark, Kylian Mbappé avait fait un retour remarqué, quelques jours plus tard, face à l'Autriche. Vendredi dernier, le joueur du PSG était entré en cours de seconde période et était parvenu à inscrire le seul but de son équipe (1-1). Mais après la rencontre, la star de l'équipe de France avait dévoilé qu'il n'était pas à 100%. « Mais si le coach a besoin de moi, je serai là. C'est le dernier match avant les vacances. On peut forcer un peu » avait précisé Mbappé.

Mbappé devrait être titularisé