Foot - Equipe de France

Equipe de France : Deschamps affiche un gros regret avec Mbappé

Publié le 11 juin 2022 à 18h30 par Dan Marciano

Diminué par des douleurs au genou ces derniers jours, Kylian Mbappé a évité à l'équipe de France une nouvelle défaite en Ligue des Nations. Entré en cours de seconde période, le joueur du PSG a permis à la sélection d'égaliser et d'arracher le point du match nul. Après cette rencontre, Didier Deschamps a salué les qualités de la star et a regretté son absence lors du match face à la Croatie, lundi dernier.

Après une défaite face au Danemark (1-2) et un match nul face à la Croatie (1-1), l'équipe de France est passée près d'une nouvelle contreperformance en Ligue des Nations. Très vite, la sélection de Didier Deschamps a été mené au score, suite à un but d'Andreas Weimann en première période. Loin d'être efficace devant le but autrichien, la formation française a, une nouvelle fois, été sauvée par Kylian Mbappé. Diminuée par une contusion au genou, la star du PSG est entrée en fin de rencontre. Et il ne lui a pas fallu longtemps pour trouver le chemin des filets. Quelques minutes après son entrée en jeu, Mbappé trompait Patrick Pentz et permettait aux Bleus d'arracher le point du match nul. L'ailier est même passé tout proche d'un doublé en fin de match, mais sa frappe a été déviée sur la transversale.

Rentrez dans le vestiaire des Bleus lors du match d'hier soir face à l'Autriche (1-1) 👀 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/22T7GvO17Q — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 11, 2022

« J’aurais préféré l’avoir à tous les matchs, mais il n’a pas pu »

Après la rencontre, Didier Deschamps a loué les qualités de Mbappé, pourtant incertain pour ce match face à l'Autriche. « L’entrée de Kylian était prévue avant, pour trente minutes. Il avait de meilleures sensations jeudi. Kylian, c’est Kylian ! Je préfère l’avoir dès la première minute sur le terrain. Il n’est pas passé loin du doublé, avec un arrêt miraculeux du gardien. J’aurais préféré l’avoir à tous les matchs, mais il n’a pas pu. Il y a un peu de casse, forcément. On n’a pas tout notre potentiel à disposition à chaque match, mais ça n’empêche pas le groupe d’aller chercher la victoire même si on n’a pas été récompensé. On a une dernière bataille à livrer dès lundi » a confié le sélectionneur dans des propos rapportés par Paris Fans.

« Je ne suis pas à 100% mais si le coach a besoin de moi »