Foot - Equipe de France

Equipe de France : En difficulté, les Bleus sont prêts pour la bataille contre la Croatie

Publié le 12 juin 2022 à 20h45 par Thibault Morlain

Tenante du titre de la Ligue des Nations, l’équipe de France est très mal partie pour conserver son bien. Après 3 matchs, les Bleus ne comptent que deux points. Il va donc falloir relever rapidement la tête. Ce lundi, le match face à la Croatie revêt donc un enjeu majeur. Pour les hommes de Didier Deschamps, il va falloir partir au combat et Presnel Kimpembe est prêt pour ce rendez-vous.

Au terme d’une saison déjà éreintante, l’équipe de France avait encore rendez-vous pour 4 matchs internationaux dans le cadre de la Ligue des Nations. Le Danemark, la Croatie, l’Autriche et à nouveau la Croatie. Tel était donc le programme des Bleus pour ce mois de juin. Mais pour le moment, cela est très compliqué pour les hommes de Didier Deschamps, qui ne comptent que deux points après 3 matchs. Ce lundi, le match face à la Croatie sera alors très important. Presnel Kimpembe, en conférence de presse ce dimanche, en est d’ailleurs bien conscient.

Equipe de France : Deschamps donne des nouvelles de Kylian Mbappé https://t.co/jfW3DxA1Hn pic.twitter.com/CvUBfXw7a8 — le10sport (@le10sport) June 12, 2022

« Ça nous tient à coeur de gagner cette bataille »