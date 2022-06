Foot - Equipe de France

Equipe de France : Lloris, Maignan… Didier Deschamps s’agace face aux journalistes

Publié le 12 juin 2022 à 19h45 par Thibault Morlain

Face à la Croatie ce lundi, il est annoncé que Mike Maignan devrait être titulaire dans les buts de l’équipe de France. De plus en plus, le gardien du Milan AC prend de la place chez les Bleus aux côtés d’Hugo Lloris. Faut-il alors s’inquiéter pour le portier de Tottenham et capitaine de l’équipe de France ? En conférence de presse, Didier Deschamps a été très clair.

Durant ces matchs internationaux du mois de juin, en équipe de France, la rotation concerne également le poste de gardien. Chez les Bleus, Hugo Lloris est toujours le numéro 1, lui qui porte d’ailleurs le brassard de capitaine. Mais derrière, il y a Mike Maignan qui pousse après son énorme saison dans les buts du Milan AC. D’ailleurs, ce lundi, contre la Croatie, c’est Maignan qui devrait être titulaire.

« Je ne vais pas me plaindre de ça… »