Équipe de France : PSG, Ballon d’Or… Les Bleus hallucinent en voyant Kylian Mbappé

Publié le 12 juin 2022 à 13h30 par Bernard Colas

Malgré sa douleur au genou après la blessure contractée face au Danemark la semaine dernière, Kylian Mbappé a permis aux Bleus d’arracher le match nul sur la pelouse de l’Autriche (1-1) vendredi. L’attaquant du PSG n’était d’ailleurs pas loin de doubler la mise quelques secondes après, de quoi épater les joueurs de l’équipe de France.

Il ne lui en fallait qu’une. Entrée en jeu à la 63e minute, l’attaquant du PSG a permis à l’équipe de France vendredi d’arracher le point du match nul en Autriche (83e), et ce alors qu’il n’était pas en pleine possession de ses moyens. Touché au genou contre le Danemark quelques jours auparavant, Kylian Mbappé avait dû déclarer forfait pour le déplacement en Croatie et avait démarré la rencontre face à l’Autriche sur le banc, avant de rentrer pour inscrire le but décisif. Le champion du monde tricolore n’était d’ailleurs pas loin de doubler la mise dans la foulée. « C'est dommage, j'essaie de feinter le gardien autrichien, mais je ne la croise pas assez, donc il a la chance de la prendre et de la mettre sur la barre », a confié le Bondynois après le match. Après avoir inscrit 39 buts avec le PSG cette saison, Kylian Mbappé totalise désormais 27 réalisations en 56 sélections, de quoi épater ses coéquipiers.

« Je pense que sa destinée, c’est le Ballon d’Or »

« C’est un très grand joueur. On l’a vu, il est rentré et il a fait la différence tout de suite. On est très contents qu’il soit en forme après son pépin physique. Il nous a fait beaucoup de bien », a reconnu Benjamin Pavard au micro de Téléfoot . « Sur cette occasion, il démontre tout son talent et toute sa force , confie pour sa part Hugo Lloris. Il n’en a pas fallu beaucoup pour la mettre au fond. C’est vrai que c’est un atout majeur pour l’équipe de France. » « Bien sûr qu’il impressionne, et je pense qu’il n’impressionne pas que moi. Il impressionne le monde entier aujourd’hui », surenchérit Ibrahima Konaté, nouveau venu chez les Bleus . Boubacar Kamara profite également de cette trêve internationale pour faire ses débuts en équipe de France, et l’ancien joueur de l’OM se montre dithyrambique à l’égard de Kylian Mbappé au moment d’évoquer ses prestations et son avenir. « De par sa vitesse et sa complicité avec les autres attaquants, ils se trouvent et se cherchent bien. C’est agréable de jouer avec ce type de joueurs , explique Kamara pour Téléfoot . Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, partout où il est passé, il va battre les records. Je pense que sa destinée, c’est le Ballon d’Or. » Didier Deschamps attend aussi beaucoup de Kylian Mbappé, qui, du haut de ses 23 ans, a encore tout le temps pour rentrer dans l’histoire du football : « Les chiffres parlent pour lui et évidemment il est encore jeune. Il est censé faire exploser un peu tous les compteurs . »

