Mercato - PSG : Le Qatar n'a rien pu faire pour le transfert d'Haaland

Publié le 14 juin 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

C'est désormais officiel, Erling Haaland portera les couleurs de Manchester City qui a officialisé son transfert ce lundi. L'international norvégien était pourtant convoité par de nombreux clubs à l'image du Real Madrid, du FC Barcelone ou encore du PSG. Mais l'ancien buteur du Borussia Dortmund assure qu'il n'a jamais hésité concernant son choix ce qui ne laissait quasiment aucun espoir aux autres clubs.

Il y a un peu plus d'un mois, Manchester City et le Borussia Dortmund annonçaient avoir trouvé un accord pour le transfert d'Erling Haaland. Et ce lundi, les Citizens ont officialisé la signature de l'international norvégien qui s'engager avec le club anglais jusqu'en 2027. Par conséquent, les Citizens sont parvenus à devancer l'énorme concurrence dans ce dossier. Il faut dire qu'Erling Haaland semblait sûr de son choix. « Je suis né en Angleterre. J'ai été un fan de City toute ma vie. Je connais beaucoup de choses sur le club. Au final, [la décision de signer s'est résumée à] deux choses. Je me sens chez moi ici et je sens que je peux m'épanouir et donner le meilleur de moi-même à City. J'aime le style (de jeu). J'aime le football offensif. J'aime l'ambiance positive que nous avons lorsque City joue au football. C'est ce que j'aime beaucoup, donc je pense que c'est un bon choix », assure l'attaquant sur le site officiel de Manchester City.

Haaland n'a jamais hésité