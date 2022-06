Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria et Sampaoli foncent sur un indésirable du FC Barcelone

Publié le 17 juin 2022 à 14h45 par Thibault Morlain

Après Miralem Pjanic et Nico Gonzalez, un nouveau joueur du FC Barcelone est annoncé dans le viseur de l’OM. Avec le départ de William Saliba, Pablo Longoria doit trouver un nouveau défenseur central et celui-ci pourrait bien être Clément Lenglet. Jorge Sampaoli le connait d’ailleurs très bien pour l’avoir eu sous ses ordres du FC Séville.

Au FC Barcelone, Clément Lenglet est devenu indésirable. Et avec les arrivées d’Andreas Christensen et possiblement Jules Koundé, l’ancien du FC Séville est clairement poussé vers la sortie. Reste maintenant à trouver preneur. Comme expliqué par Sport ce vendredi, l’idée serait de boucler ce départ sous la forme d’un prêt avec possiblement une option d’achat. Dernièrement, Lenglet était annoncé du côté de la Premier League, mais voilà qu’aujourd’hui, le club le plus intéressé serait l’OM.

#FCB 🔵🔴💥 El Marsella de Sampaoli sueña con Lenglet👀 El club francés pretende una cesión para darle galones en la Champions✍️ Ll. Miguelsanzhttps://t.co/yblI3pPf3k — Diario SPORT (@sport) June 17, 2022

Des retrouvailles entre Lenglet et Sampaoli