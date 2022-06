Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se positionne pour un crack du FC Barcelone

Publié le 16 juin 2022 à 10h15 par Thibault Morlain

Après Konrad de la Fuente, Pablo Longoria pourrait à nouveau réaliser un coup au FC Barcelone durant ce mercato estival. Dernièrement, il avait alors notamment été question d’un intérêt des Phocéens pour Miralem Pjanic, indésirable en Catalogne. Mais c’est un autre joueur de Xavi qui pourrait finalement intéresser l’OM.

Actuellement, l’OM est dans l’attente du feu vert de la DNCG pour réellement passer à la vitesse supérieure sur le marché des transferts. Une fois fixé sur sa marge de manoeuvre, Pablo Longoria pourra donc enfin boucler des recrues à l’instar d’Axel Witsel ou encore Riechedly Bazoer. Et le bonheur de l’OM pourrait également se trouver au FC Barcelone. Compte tenu de ses bonnes relations avec Mateu Alemany, Pablo Longoria a de sérieux arguments pour aller piocher au sein de l’effectif de Xavi. D’ailleurs, selon les derniers échos en provenance d’Espagne, il y aurait de grandes chances que cela arrive cet été.

Mercato - OM : Longoria prépare une opération avec Barcelone https://t.co/A3SUluXDZD pic.twitter.com/Ex6Xzg3fLR — le10sport (@le10sport) June 15, 2022

L’option Nico ?