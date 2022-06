Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria face à un problème de taille pour Miralem Pjanic

Publié le 13 juin 2022 à 19h10 par La rédaction mis à jour le 13 juin 2022 à 19h14

Pisté par l’OM afin de succéder à Boubacar Kamara, Miralem Pjanic semble tenté par un retour en Ligue 1. Toutefois, Eduard Romeu, le vice-président économique du FC Barcelone, a confirmé que son salaire pouvait poser problème pour son départ. Pablo Longoria va devoir trouver une solution.

Après avoir perdu Boubacar Kamara, l’OM va devoir lui trouver un remplaçant. Sans perdre de temps, Pablo Longoria a déjà dressé une liste de successeurs potentiels. Comme annoncé en exclusivité par le10sport.com, Axel Witsel en fait partie, il est d’ailleurs en discussions avec le club olympien depuis deux semaines. Autre option : Miralem Pjanic. Le FC Barcelone souhaite s’en séparer et l’ancien joueur de la Juventus verrait d’un bon œil un retour en Ligue 1, lui qui est passé par l’OL et le FC Metz.

💥 Entrevista a Eduard Romeu a @GoalEspana 🗣️ "Potser vam ser massa voluntaristes i optimistes amb la rebaixa salarial"🗣️ "Volem matar els diferiments. Forma part de la negociació"https://t.co/fxCjs5ftkC — Adrià Soldevila🎗️ (@AdriaSoldevila) June 13, 2022

Un salaire qui pose problème