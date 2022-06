Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barça... Le Real Madrid prend position pour le transfert de Lewandowski

Publié le 16 juin 2022 à 16h15 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski voudrait faire ses valises et changer de club dès cet été. Alors que le PSG et le FC Barcelone se disputeraient le recrutement du Polonais, Florentino Pérez - le président du Real Madrid - s'est positionné sur ce dossier.

Après avoir fait le plus grand bonheur du Bayern pendant huit saisons, Robert Lewandowski aimerait prendre le large cet été, soit à un an de la fin de son contrat. Conscients de la situation, le PSG et le FC Barcelone seraient prêts à boucler le transfert de la star polonaise lors de ce mercato estival. Mais qui raflera la mise pour Robert Lewandowski ? Lors d'un entretien accordé à El Chiringuito , Florentino Pérez a donné son avis sur ce dossier.

👏 "NO me ALEGRÉ de la SALIDA de MESSI del BARÇA".🙌 "Si puede llegar LEWANDOWSKI al Barça... FENOMENAL"🌟 Detallazo de FLORENTINO con el conjunto culé en #ChiringuitoFlorentino. pic.twitter.com/ZiQ9NbFwOG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 15, 2022

«Je pense que le Barça peut le signer, mais...»