Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Campos sur le transfert de Lewandowski

Le PSG et le FC Barcelone seraient à la lutte pour boucler le transfert de Robert Lewandowski cet été. De son côté, Chelsea penserait également à recruter le buteur polonais. Toutefois, Robert Lewandowski serait un plan B à Gabriel Jesus pour les Blues de Thomas Tuchel. Ainsi, Chelsea aurait du retard sur le PSG et le Barça pour le recrutement du buteur du Bayern.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski ne voudrait pas honorer son bail avec son club jusqu'au bout. En effet, le buteur polonais aimerait quitter Munich dès cet été pour rejoindre un nouveau club. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG et au FC Barcelone, bien décidés à profiter de la situation pour boucler le transfert de Robert Lewandowski lors de ce mercato. Et en plus de ces deux écuries européennes, Chelsea serait également à l'affût.

