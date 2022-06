Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre de 20M€ arrive pour ce buteur du PSG

Publié le 16 juin 2022 à 13h10 par Thibault Morlain

De retour de deux saisons en prêt au RC Lens, Arnaud Kalimuendo ne sait pas encore de quoi son avenir au PSG sera fait. Et finalement, l’attaquant formé à Paris pourrait à nouveau partir, cette fois dans le cadre d’un transfert définitif. On se presse d’ailleurs pour récupérer Kalimuendo et une offre en provenance de Premier League serait arrivée.

Parti s’aguerrir pendant deux ans au RC Lens, Arnaud Kalimuendo a montré tout son potentiel dans le nord de la France. De quoi désormais lui assurer une place dans la rotation au PSG ? Avec le changement de direction et l’arrivée d’un nouvel entraîneur, les cartes vont être redistribuées. Les questions se posent alors actuellement pour l’avenir de Kalimuendo. Et il n’est clairement pas exclu que le joueur formé au PSG soit définitivement transféré. Il faut dire que le buteur de 20 ans intéresse du monde.

Leeds make offer for PSG forward Arnaud Kalimuendo https://t.co/Nqnz13dTPa #lufc — Indy Football (@IndyFootball) June 16, 2022

Leeds dégaine pour Kalimuendo