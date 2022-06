Mercato - OL : Aouar vers un transfert dans un grand club étranger ?

Foot - Mercato - OL

Proche d’un départ à plusieurs reprises les années précédentes, Houssem Aouar est toujours à l’OL. Après une saison compliquée, l’international français pourrait plier bagages. L’AS Roma s’intéresse à lui et serait déjà venue aux renseignements auprès des Gones.

L’OL n’aura pas perdu de temps avant de passer aux choses sérieuses sur le marché des transferts. Libre de tout contrat, Alexandre Lacazette a fait son grand retour dans son club formateur. En attendant Corentin Tolisso… Mais c’est au niveau des ventes que l’OL va devoir s’affoler. Annoncé sur le départ depuis plusieurs saisons, Houssem Aouar est toujours là, mais avec une valeur marchande en baisse considérable. Pourtant, les prétendants sont toujours là.

Il Messaggero : L'#OM et Monaco sont les deux clubs les plus intéressés à Jordan Veretout. La Roma piste Houssem Aouar, pour qui l'#OL réclame plus de 20M. Les négos avancent avec Lille pour Celik : différence de 2,5M entre offre (6) et demande (8,5). pic.twitter.com/CFDvPDhD8H