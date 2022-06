Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Florentino Pérez affiche un regret avec le transfert de Lionel Messi

Publié le 16 juin 2022 à 12h10 par Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone et s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Un an plus tard, Florentino Pérez - le président du Real Madrid - a fait clairement savoir que le départ de la Pulga du Barça ne l'avait pas du tout rendu heureux, et ce, même si son grand rival a été affaibli par ce transfert.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a pas trouvé d'accord avec Joan Laporta pour prolonger. Ainsi, la Pulga a fait ses valises et s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG pour poursuivre sa carrière. Lors d'un entretien accordé à El Chiringuito , Florentino Pérez est revenu sur le départ de Lionel Messi du FC Barcelone. Et comme l'a indiqué le président du Real Madrid, le transfert de l'Argentin vers le PSG ne l'a pas du tout réjoui.

👏 "NO me ALEGRÉ de la SALIDA de MESSI del BARÇA".🙌 "Si puede llegar LEWANDOWSKI al Barça... FENOMENAL"🌟 Detallazo de FLORENTINO con el conjunto culé en #ChiringuitoFlorentino. pic.twitter.com/ZiQ9NbFwOG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 15, 2022

«Je ne suis pas heureux quand quelqu'un quitte une équipe»