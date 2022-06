Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'annonce retentissante de Pérez sur le recrutement

Publié le 16 juin 2022 à 11h00 par Amadou Diawara

Après avoir manqué l'occasion de recruter Kylian Mbappé librement et gratuitement cet été, le Real Madrid a bouclé les transferts d'Antonio Rüdiger et d'Aurélien Tchouaméni. Interrogé sur la suite du recrutement estival de la Maison-Blanche, Florentino Pérez a expliqué qu'il était pour le moment en stand-by, en attendant de faire le ménage dans son effectif.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé aurait pu signer librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Toutefois, le numéro 7 du PSG a finalement décidé de rempiler pour une durée de trois saisons avec le club parisien. Dévasté par le transfert avorté de Kylian Mbappé, le Real Madrid s'est consolé en recrutant Antonio Rüdiger (Chelsea), qui est en fin de contrat avec Chelsea, pour 0€ et Aurélien Tchouaméni pour une somme proche de 80M€. D'ailleurs, les deux hommes ont fait part de leur immense bonheur d'avoir signé au Real Madrid après l'officialisation de leur transfert. « Ma signature ? Je suis très fier et, pour l'instant, je ne réalise pas encore ce que cela signifie, car je ne suis pas encore allé à Madrid. J'irai avec toute ma famille dès que ce rassemblement avec l'Allemagne sera terminé. A ce moment-là, je pense que je réaliserai vraiment ce que signifie cette signature au Real Madrid » , s'est réjoui l'Allemand lors d'un entretien accordé à Marca , avant que le Français ne s'enflamme également lors de sa présentation : « Je suis très content d’être ici pour commencer mon histoire avec le Real Madrid, le club meilleur club du monde. Nous allons énormément travailler pour continuer à gagner beaucoup de titres pour ce club. Merci au président, à mon agent et à ma famille. Hala Madrid ! » .

«Nous avons stoppé le recrutement parce que nous ne pouvons pas débourser plus»