Mercato - PSG : Le Qatar proposait un contrat XXL à Tchouaméni

Publié le 16 juin 2022 à 10h30 par Thibault Morlain

Le feuilleton Aurélien Tchouaméni a donc pris fin avec un transfert de l’international français au Real Madrid. Au sortir d’une grosse saison avec l’AS Monaco, le milieu de terrain a pris la direction de la Casa Blanca. Un rêve devenu réalité pour lui alors qu’il avait d’autres options et notamment le PSG. D’ailleurs, en rejoignant les champions de France, Tchouaméni aurait pu être couvert d’or.

Le Real Madrid, Liverpool, le PSG… Aurélien Tchouaméni avait l’embarras du choix pour poursuivre sa carrière loin de l’AS Monaco. Et finalement, l’international français a penché pour les Merengue. D’ailleurs, comme il l’a confié lors de sa présentation à Madrid, Tchouaméni n’a pas hésité une seconde à rejoindre le Real Madrid dès que l’intérêt de Florentino Pérez s’était confirmé. Pourtant, à côté de cela, le PSG faisait notamment le forcing. Et c’est Kylian Mbappé qui menait l’opération. A ce sujet, Aurélien Tchouaméni avait d’ailleurs pu expliquer : « C’est vrai que j’ai eu l’opportunité de choisir, mais quand j’ai su que Madrid était intéressé, je n’ai pas hésité une seconde. Il n’y a pas meilleure équipe qui soit que le Real Madrid. Mbappé a-t-il fait le forcing pour que je vienne au PSG ? Kylian a décidé de rester au PSG, sachant que j’allais certainement quitter Monaco. Il voulait savoir si je pouvais aller au PSG, mais je lui ai dit que ma première option était le Real Madrid et il l’a parfaitement compris ».

Un salaire deux fois plus important ?