Mercato - Real Madrid : Tchouaméni s’enflamme pour son transfert au Real Madrid.

Publié le 14 juin 2022 à 14h30 par Thibault Morlain

Le Real Madrid l’a dernièrement officialisé, Aurélien Tchouaméni est aujourd’hui un Merengue. Au terme d’un long feuilleton et notamment un gros duel avec le PSG, la Casa Blanca a fini par rafler la mise pour le désormais ex-joueur de l’AS Monaco. Il faut dire que le Real Madrid n’a pas regardé à la dépense puisque l’opération Tchouaméni tournerait aux alentours de 100M€. Voilà donc l’international français au Real Madrid et ce mardi, il était présenté à la presse.

Alors qu’Aurélien Tchouaméni vient à peine de terminer les matchs internationaux avec l’équipe de France, le milieu de terrain a pris l’avion pour Madrid afin de d’être présenté à la presse en tant que nouveau joueur du Real Madrid. En effet, il y a quelques jours de cela, la Casa Blanca avait officialisé le transfert du joueur qui sortait d’une grosse saison avec l’AS Monaco. Et alors que Kylian Mbappé et Luis Campos ont tout fait pour convaincre Tchouaméni de signer au PSG, celui-ci a préféré rejoindre le Real Madrid, qui n’a pas hésité à lâcher près de 100M€ pour boucler l’opération. Et aujourd’hui, on est plus qu’heureux dans la capitale espagnole. Ce mardi, à l’occasion de la présentation d’Aurélien Tchouaméni, Florentino Pérez s'est enthousiasmé devant sa nouvelle recrue : « Ça a été l’une des saisons les plus palpitantes de notre histoire, mais nous ne pouvons pas tomber dans la complaisance. Les titres sont un nouvel élan et nous pensons tous à la 15ème (Ligue des Champions), surtout les joueurs. C’est le grand objectif. Les prochains défis seront durs, pour cela, nous devons nous renforcer avec de grands joueurs. Aujourd’hui, un joueur magnifique arrive. Aujourd’hui, nous souhaitons la bienvenue à l’un des meilleurs milieux. Aujourd’hui, Aurélien Tchouaméni arrive. A 22 ans, tu pouvais choisir et tu as choisi cet écusson. Tu vas vivre des expériences que tu n’oublieras jamais. Au Bernabeu, tu verras ce que nous avons été, que ce nous sommes et ce que nous serons. Tu vas découvrir pourquoi c’est le meilleur club du monde. Malgré ta jeunesse, tu es avec l’équipe de France. Tu es l’une des grandes étoiles de la Ligue 1. Tu arrives à Madrid pour vivre les plus grands moments de ta carrière. C’est un jour très important pour toi et ta famille. Ils sont fiers de toi. Tu auras le soutien de tous les Madridistas. Ils vont exiger de toi combat, engagement et sacrifice. Aujourd’hui, une étape de vie commence à Madrid. Ici, on n’abandonne jamais. Bienvenu à Madrid, bienvenu chez toi ». De son côté, Emilio Butragueno a lui confié sur cette arrivée de Tchouaméni : « Cher Aurélien, c’est un honneur de t’accueillir. Comme l’a dit le président, tous les Madridistas vont te remercier d’avoir choisi ce club. Bienvenu dans ce qui est ta maison. Bonne chance ».

👋 ¡Presentando nuestro nuevo nº1️⃣8️⃣!👉 @atchouameni#WelcomeTchouameni pic.twitter.com/cttmVfS9lW — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 14, 2022

« C’est un rêve de signer pour le meilleur club du monde »