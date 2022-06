Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Un gros mercato à 0€ pour Pablo Longoria ?

Publié le 16 juin 2022 à 6h00 par Thibault Morlain

Cet été, avec la Ligue des Champions, l’OM compte se renforcer en conséquence. Pablo Longoria espère offrir plusieurs renforts à Jorge Sampaoli, mais le fait est que l’argent ne coule pas vraiment à flot sur la Canebière. Le président phocéen doit donc jouer avec les finances actuelles de l’OM, ce qui pourrait compliquer certains dossiers. Mais cela n’empêcherait pas Longoria de préparer quelques coups à 0€.

Pour l’OM, la qualification directe en Ligue des Champions change beaucoup de choses pour cet été, à commencer par la qualité du recrutement. En effet, pour tenter de faire bonne figure sur la scène européenne, il faudra se renforcer en conséquence. Mais avec quel argent ? Les finances de l’OM sont loin d’être les meilleures actuellement, ce qui complique forcément les plans de Pablo Longoria pour cet été et pourraient mettre à mal certaines opérations. Pour autant, ça ne veut pas dire qu’aucun joueur ne rejoindra le Vélodrome durant l’intersaison. En effet, pour se renforcer à moindre coût, Longoria s’est activé sur le marché des agents libres et deux dossiers semblent être très bien avancés.

Axel Witsel

Comme le10sport.com vous l’a révélé, cela fait maintenant plus de deux semaines que Pablo Longoria négocie pour l’arrivée d’Axel Witsel. Ce dernier arrive au terme de son contrat avec le Borussia Dortmund et se cherche un nouveau défi en Europe. Cela pourrait être à l’OM où il pourrait venir faire oublier Boubacar Kamara devant la défense. Parti libre à Aston Villa, l’international français a laissé un grand vide en numéro 6. La priorité est ainsi de pallier ce départ et alors que plusieurs noms circulent, c’est donc l’international belge qui pourrait venir résoudre ce problème sur la Canebière. D’ailleurs, Witsel a confirmé les contacts avec l’OM, lâchant : « L’OM ? Il y a des contacts, mais je ne peux pas en dire plus ».

Riechedly Bazoer