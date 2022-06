Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Plus aucun doute sur le successeur de Boubacar Kamara ?

Publié le 16 juin 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Boubacar Kamara a quitté l’OM au terme de son contrat cette saison pour s’engager gratuitement avec Aston Villa, Pablo Longoria s’est plus que jamais mis en quête de son successeur au poste de milieu défensif. Et l’international belge Axel Witsel fait déjà figure de favori à cet effet…

Après avoir officialisé son départ de l’OM pour s’engager libre avec Aston Villa, Boubacar Kamara avait justifié ce choix le 24 mai dernier dans son premier entretien sur le site du club anglais : « J'ai longuement réfléchi et je pense que pour moi c'est la meilleure décision pour la suite de ma carrière. J'ai hâte de commencer sous ce maillot. Le coach a été très important pour moi. Il est venu me voir à Marseille, chez moi. On a beaucoup parlé, discuté de l'avenir et il y a eu un grand feeling. Il a une grande part dans ma signature ici. J'espère lui rendre sur le terrain toute la confiance qu'il me donne. Ils sont venus me voir chez moi avec de très grandes ambitions. Il y a vraiment un très gros projet qui se forme ici et je suis content d'en faire partie », indiquait Kamara, qui va donc laisser un grand vide derrière lui sur le plan sportif à l’OM. Et il faut donc dénicher un nouveau milieu défensif de premier choix sur le marché des transferts pour le remplacer.

Suite aux révélations du @le10sport dans le dossier Witsel / OM (https://t.co/nYj5d934r2) les confirmations s'enchaînentCette fois, c'est au tour du joueur : https://t.co/TOY2vhWXOpLe dossier sent bon du côté de l'OM. Plus d'info à venir sur https://t.co/kK6q5fpgnp #MercatOM — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 15, 2022

Witsel-OM, le contact est amorcé