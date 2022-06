Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Gerson répond à un rappeur marseillais pour son avenir

Publié le 16 juin 2022 à 9h10 par Thibault Morlain

Après des débuts poussifs à l’OM, Gerson a totalement explosé au fil de la saison sous les ordres de Jorge Sampaoli. Enfin lancé, le Brésilien va désormais pouvoir confirmer. Encore faut-il qu’il rester sur la Canebière. Alors que certaines rumeurs évoquent un transfert de Gerson cet été, le père et agent de ce dernier a mis les choses au point.

L’été dernier, Jorge Sampaoli avait fait de Gerson sa priorité pour le recrutement de l’OM. Alors que de nombreux doutes ont été émis sur le transfert du Brésilien, ce dernier aura finalement réussi à faire taire ses détracteurs en réalisant une très bonne saison. Gerson a ainsi trouvé sa place à l’OM et cela est forcément de bon augure pour la saison qui arrive. Toutefois, certains annoncent un possible départ de l’ancien joueur de Flamengo. Le rappeur marseillais, Soso Maness avait notamment évoqué cette possibilité.

#MercatOM 🇧🇷Un vent de panique a soufflé sur la #TeamOM quand le rappeur marseillais @sosomaness a évoqué un possible "départ de @GersonSantos08 à l'intersaison" sur un space... Joint par téléphone, Marcão, père et agent du crack brésilien, a tout de suite éteint l'incendie : 👉 pic.twitter.com/gFJKiifvgc — SportMed TV (@SportMedTV) June 15, 2022

« Il n’y a aucun projet de départ »