Mercato - OM : Une réponse tombe déjà pour l'avenir de Gerson

Publié le 11 juin 2022 à 21h45 par La rédaction

En difficulté en début de saison avec l'OM, Gerson a fini par montrer toute l’étendue de son talent. Le milieu de terrain est désormais un titulaire indiscutable dans le onze de Jorge Sampaoli, et ses performances ne passent pas inaperçues au Brésil, notamment auprès de son ancien club Flamengo. Cependant, si un retour fait saliver, cela serait impossible pour le moment.

Si l’Olympique de Marseille a tout de même déboursé 25M€ pour s’attacher les services de Gerson lors du dernier mercato estival, ce dernier est l’une des bonnes surprises de la saison phocéenne. En effet, l’international brésilien était en difficulté au début de la campagne, et n’arrivait pas à convaincre. Critiqué par certains supporters marseillais, le joueur de 25 ans est monté en puissance au fur et à mesure. Avec 11 buts et 10 passes décisives en 48 rencontres, le milieu de terrain a fini par mettre tout le monde d’accord. 3ème joueur le plus prolifique de l’effectif, Gerson est désormais un incontournable du système de Jorge Sampaoli, et le niveau qu’il affiche fait saliver son ancien club, Flamengo, qui rêve d’un retour. Malheureusement pour les Brésiliens, cela ne serait pas possible.

