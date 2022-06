Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre du PSG pour le transfert de Tchouaméni ? La réponse

Publié le 16 juin 2022 à 7h00 par Thibault Morlain

Aurélien Tchouaméni a donc choisi de rejoindre le Real Madrid. Mais ce n’était pas sa seule option. En effet, le PSG était également intéressé et l’international français a d’ailleurs confirmé les manoeuvres de Kylian Mbappé. Pour autant, les champions de France ne seraient pas réellement passés à l’offensive pour le transfert de Tchouaméni.

Au terme d’un gros feuilleton, le transfert d’Aurélien Tchouaméni a fini par être bouclé par le Real Madrid, qui n’aurait pas hésité à lâcher près de 100M€ pour trouver un accord avec l’AS Monaco. De quoi également devancer la concurrence. Le PSG était en effet intéressé, notamment par l’intermédiaire de Kylian Mbappé. « Il voulait savoir si je pouvais aller au PSG, mais je lui ai dit que ma première option était le Real Madrid et il l’a parfaitement compris », a d’ailleurs notamment expliqué Tchouaméni.

Mercato - Real Madrid : Tchouaméni s’enflamme pour son transfert au Real Madrid. https://t.co/omi5HeVBvx pic.twitter.com/F6NrWRIQMB — le10sport (@le10sport) June 14, 2022

« Le PSG n’a jamais fait d’offre pour Tchouaméni »