Mercato - PSG : Florentino Pérez se sert de Tchouaméni pour tacler Kylian Mbappé

Publié le 16 juin 2022 à 4h00 par Thibault Morlain

Ce mardi, le Real Madrid a présenté sa nouvelle recrue, Aurélien Tchouaméni, à la presse. Présent pour l’occasion, Florentino Pérez en a profité pour s’enflammer pour l’arrivée de l’ancien joueur de l’AS Monaco, mais également pour glisser quelques tacles à Kylian Mbappé, qui a préféré snober les Merengue pour prolonger avec le PSG.

Au sortir d’une énorme saison avec l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni avait l’embarras du choix pour son avenir. L’Espagne, l’Angleterre et même la France. En effet, le Real Madrid, Liverpool ainsi que le PSG étaient intéressés par l’international français. Au final, bien que les Parisiens étaient très intéressés, notamment par l’intermédiaire de Kylian Mbappé, ce sont les Merengue qui ont raflé la mise. De quoi faire le bonheur du Real Madrid et de Florentino Pérez, qui commence à tourner la page suite à l’échec avec Mbappé, alors que ce dernier a choisi de prolonger avec le PSG bien qu’il était très attendu du côté de la Casa Blanca.

Mercato : Le PSG dévoile la raison qui a convaincu Mbappé ! https://t.co/5JI0BCNOKY pic.twitter.com/PIgrNtGhJn — le10sport (@le10sport) June 15, 2022

« Tu pouvais choisir et tu as choisi cet écusson »