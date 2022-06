Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le nouveau grand attaquant du projet McCourt identifié ?

Publié le 17 juin 2022 à 4h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’avenir d’Arkadiusz Milik à l’OM ne semble pas forcément assuré, Pablo Longoria semble clairement se pencher sur le marché des attaquants en cette période de mercato estival. Et il semblerait que le président marseillais ait identifié son futur buteur, estimé à 15M€.

En février dernier, en conférence de presse, Arkadiusz Milik affichait un souhait très clair pour son avenir à l’OM et ne semblait aucunement envisager de changer d’air même s'il a perdu sa place de titulaire indiscutable sous les ordres de Jorge Sampaoli : « Je n’ai jamais pensé à partir, et je n’ai pas envie de partir ou de quitter un club de la mauvaise manière tout ça parce que je ne joue pas. Je n’ai pas voulu partir, ni à ce mercato, ni celui d’avant, je suis bien dans ce club », a indiqué le buteur polonais. Pourtant, la réalité de la situation semble bien différente pour Milik qui, malgré le statut de grand attaquant du projet McCourt dont il a longtemps privilégié, pourrait être vendu en cas d’offre jugée satisfaisante durant le mercato estival, et Foot Mercato a même annoncé qu’une proposition de 11M€ pourrait l’éloigner de l’OM. D’autant que Longoria a mis le cap sur un autre buteur étranger…

L’OM à fond sur Luis Muriel