Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prêt à s'attaquer à un coéquipier de Ronaldo ?

Publié le 16 juin 2022 à 23h10 par Dan Marciano

A la recherche d'un joueur capable de remplacer William Saliba, qui semble parti pour évoluer à Arsenal la saison prochaine, l'OM aurait ciblé un coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Ces dernières semaines, le nom d'Eric Bailly aurait été discuté en interne. Un profil surveillé également par le direction de l'OL.

L'OM espérait compter sur William Saliba la saison prochaine, mais Arsenal ne semble pas disposé à le libérer, une nouvelle fois, cet été. Le dossier de sa succession devrait se rajouter aux nombreux chantiers envisagés. Ces dernières semaines, plusieurs profils ont été annoncés dans le viseur de Pablo Longoria. On peut citer les noms d'Isaak Touré (Le Havre), de Riechedly Bazoer (Vitesse Arnhem) ou encore d'Ahmed Touba (RKC Waalwijk). Mais une autre piste aurait été évoquée en interne.

Transferts - OM : Le mercato de Longoria est complètement bloqué https://t.co/n87ZSTl6vJ pic.twitter.com/hFbr68uiHx — le10sport (@le10sport) June 15, 2022

Le nom de Bailly évoqué au sein de l'OM