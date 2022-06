Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un transfert à Longoria... pour 3M€

Publié le 16 juin 2022 à 18h10 par Hugo Ferreira

Alors que l’avenir de plusieurs attaquants comme Arkadiusz Milik et Luis Henrique est incertain, l’Olympique de Marseille compte bien renforcer son secteur offensif, et cible Luis Muriel. Cependant, l’Atalanta réclame 15M€ pour laisser partir le Colombien à un an de la fin de son contrat, et l’OM ne serait disposé qu’à offrir 12M€ au maximum.

L’Olympique de Marseille va se mettre à la recherche d’un nouvel attaquant lors du mercato estival. En effet, si Arkadiusz Milik s’est montré assez prolifique cette saison avec 20 buts en 37 rencontres, celui-ci a semblé être en conflit avec Jorge Sampaoli, et pourrait faire ses valises lors des prochaines semaines. Désireux de trouver son successeur le plus rapidement possible, Pablo Longoria étudie déjà plusieurs profils, notamment celui de Luis Muriel. S’il s’est montré moins en forme que lors des dernières campagnes avec 14 buts et 10 passes décisives en 39 matchs, l’international colombien reste un joueur de qualité, et l’OM pourrait réaliser un grand coup en l’attirant à un an de la fin de son contrat. Cependant, l’Atalanta attendrait un montant jugé trop élevé par les Phocéens .

L’Atalanta est trop gourmande pour Muriel