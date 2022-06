Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria veut mettre le paquet pour cet attaquant

Publié le 15 juin 2022 à 22h45 par Hugo Ferreira

Alors qu’Arkadiusz Milik pourrait quitter l’Olympique de Marseille lors du mercato estival, son successeur est déjà recherché. Les Phocéens ciblent plusieurs joueurs, dont Luis Muriel, sous contrat avec l’Atalanta Bergame jusqu’en 2023. Contraint de faire face à la concurrence de la Juventus, l’OM serait prêt à faire une offre plus importante que celle des Bianconeri.

L’Olympique de Marseille va devoir trouver un nouveau buteur lors du mercato estival. Pourtant, les Phocéens semblaient avoir trouvé l’attaquant qu’ils recherchaient tant en attirant Arkadiusz Milik en janvier 2021. En effet, l’international polonais a réussi à se montrer prolifique, notamment cette saison où il a inscrit 20 buts en 37 rencontres. Cependant, cela ne semble pas suffire aux yeux de Jorge Sampaoli. Le tacticien argentin a semblé être en conflit avec le joueur de 28 ans durant cette campagne, et ce dernier pourrait partir prochainement. L’OM est déjà à la recherche de son successeur, et s’intéresse notamment à Luis Muriel. Alors que l’Atalanta Bergame n’a pas réussi à se qualifier pour une coupe d’Europe, le Colombien pourrait être séduit à l’idée de venir en France, et Marseille aurait un plan pour convaincre le club italien de le lâcher.

L’OM offre plus que la Juventus pour Muriel