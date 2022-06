Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Benzema lâche ses vérités sur son avenir

Publié le 15 juin 2022 à 20h30 par Hugo Ferreira

Si Karim Benzema évolue actuellement à son meilleur niveau, son âge pourrait l’encourager à quitter le Real Madrid pour se lancer un dernier challenge. Cependant, le Français ne compte pas faire ses valises, et devrait rester dans ce qu’il considère comme le meilleur championnat du monde. Malgré tout, à 34 ans, la retraire de l’attaquant approche, et celui-ci pourrait bien devenir entraineur dès la fin de sa carrière.

Karim Benzema est entré dans une autre dimension cette saison. En effet, s’il évolue à un très haut niveau depuis son arrivée au Real Madrid en 2009, l’international français n’a jamais été aussi fort. Avec 44 buts et 15 passes décisives en 46 rencontres, ce dernier est l’un des principaux artisans des titres de champion d’Espagne et champion d’Europe des Merengue , et fait désormais office de favori pour devenir le prochain Ballon d’Or. Agé de 34 ans, l’attaquant semble encore avoir quelques belles années devant lui, et ne pense pas du tout à quitter Madrid.

Quitter le Real Madrid ? Impossible

Avec 4 championnats, 2 Coupes du roi, 5 Ligues des champions ou encore 4 Coupes du monde des clubs, Karim Benzema a tout remporté collectivement. L’international français pourrait alors être tenté par un départ, notamment à l’Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas et les supporters des Gones commencent à rêver d’un retour du joueur de 34 ans, cependant, celui-ci ne semble pas vouloir partir. Il y a peu de temps, le principal intéressé avait déjà pris la parole sur son avenir au micro d’El Chiringuito : « C'est une question (sur une possible retraite à Madrid, NDLR) à laquelle je vais te répondre : oui, ou... oui. Je ne vois aucun autre club qui peut me donner ce que j'ai ici à Madrid. Tu peux regarder tous les autres clubs... mais Madrid, c'est Madrid » . Un avis qui n’a visiblement pas changé, au vu de sa dernière sortie. Dans une interview accordée à Onze Mondial , Benzema a été interrogé sur la possibilité de faire ses valises prochainement, une hypothèse qu’il garde très loin de lui : « Essayer un autre championnat ? Non. Pour moi, le Real Madrid est le meilleur club du monde et il n’y a pas de meilleur championnat que la Liga » .

Benzema pourrait devenir entraineur