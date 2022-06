Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un gros coup avec une star de l'ASSE

Publié le 15 juin 2022 à 18h10 par Dan Marciano

Lié à l'ASSE jusqu'en juin prochain, Wahbi Khazri n'évoluera pas en Ligue 2 à l'ASSE. L'international tunisien l'a annoncé, il est à la recherche d'un nouveau défi. Désireux de rester en Europe, l'avant-centre susciterait la convoitise de nombreuses équipes, et notamment de l'OM. Le club marseillais penserait à lui pour renforcer son secteur offensif.

C'est une habitude. Sous l'ère Pablo Longoria, les pistes sont nombreuses. Chaque jour, son lot de surprises avec le président de l'OM, très actif sur le marché des transferts. Le dirigeant espagnol a, notamment, activé plusieurs pistes pour renforcer le poste d'avant-centre. En effet, Arkadiusz Milik est loin d'être apprécié par Jorge Sampaoli, qui voudrait accueillir un autre profil. Les pistes Joaquin Correa (Inter), Luis Muriel (Atalanta Bergame) ou encore Dries Mertens (Napoli) sont évoquées, mais un autre profil interesserait l'OM.

L'OM sur les traces de Khazri