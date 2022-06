Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vestiaire du Real Madrid se livre sur le transfert avorté de Mbappé

Publié le 15 juin 2022 à 20h15 par Dan Marciano

Cadre du vestiaire du Real Madrid, Eder Militao a accordé un long entretien au quotidien espagnol, Marca, ce mercredi. L'occasion pour le défenseur d'aborder de nombreux sujets, notamment le feuilleton Kylian Mbappé. Le joueur est revenu sur la décision de la star parisienne, mais aussi sur la réaction du groupe espagnol.

Kylian Mbappé était très attendu au Real Madrid. Le club espagnol espérait l'accueillir gratuitement, après avoir été tout près de le recruter lors de l'été 2021. Mais à sa grande surprise, la Casa Blanca a été doublée, dans les derniers instants, par le PSG. Grâce à une offre importante, la formation parisienne est parvenue à le conserver. Désormais, Kylian Mbappé est lié au PSG jusqu'en 2025 et ne cesse de donner des regrets au groupe de Carlo Ancelotti.

⚡Militao, a @marca: "He demostrado por qué soy el defensa más caro de la historia del Real Madrid"https://t.co/USs17SxmB7El brasileño cuenta cómo ha trabajado para asentarse en el club y en la selección y reparte elogios: Ancelotti, Alaba, Rüdiger, Tchouaméni... — Mario Cortegana (@MarioCortegana) June 15, 2022

« Les gens disaient que c’était presque fini, qu'il irait au Real Madrid »