Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est confirmé, l’arrivée de Christophe Galtier est imminente

Publié le 17 juin 2022 à 11h10 par Thibault Morlain

Dernièrement, il était acté que le PSG allait remercier Mauricio Pochettino, mais l’identité de son successeur sur le banc de touche était encore inconnue. Zinedine Zidane ou Christophe Galtier ? Cela se jouait entre les deux Marseillais, mais aujourd’hui, il semblerait que le feuilleton du prochain entraîneur touche à sa fin.

La saison prochaine, un nouvel entraîneur sera sur le banc du PSG. Bien que Mauricio Pochettino avait encore un an de contrat, il va prochainement être remercié. Le départ de l’Argentin est aujourd’hui acté, ne reste alors plus qu’à trouver celui qui viendra le remplacer à la tête des champions de France. Le Qatar rêvait de Zinedine Zidane et cela s’est enflammé à propos d’une arrivée de Zizou. Mais comme le10sport.com vous l’avait révélé, l’ancien du Real Madrid ne viendra pas, tandis que Christophe Galtier se rapprochait.

Il n'y a plus beaucoup de doutes sur l'identité du prochain entraîneur du #PSG. Nice veut se séparer de Galtier et négocie avec son prochain coach, Galtier veut partir, le #PSG veut Galtier... — Loïc Tanzi (@Tanziloic) June 17, 2022

Galtier arrive au PSG ?