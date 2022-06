Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria bataille en coulisses pour ce transfert

Publié le 17 juin 2022 à 10h30 par Bernard Colas

Engagé jusqu’en juin 2024 avec l’AS Rome, Jordan Veretout devrait changer d’air durant le marché estival des transferts, et cela n’a pas échappé à Pablo Longoria. Alors que les négociations sont en cours avec Axel Witsel, l’OM lorgne également l’international français de la Roma, un dossier loin d’être réglé pour les Phocéens.

Désireux de conserver Boubacar Kamara, Pablo Longoria n’est pas parvenu à ses fins avec le joueur formé à l’OM, qui a choisi de rejoindre librement Aston Villa. Désormais, le club phocéen est à la recherche de son successeur et multiplie les pistes pour régler rapidement ce dossier. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli veulent en effet trouver l’heureux élu au plus vite pour permettre à ce dernier de s’adapter à sa nouvelle équipe et préparer la saison à venir. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’Olympique de Marseille avance avec Axel Witsel, dont le contrat arrive à expiration avec le Borussia Dortmund et qui ne manque pas de propositions pour la suite de sa carrière. Malgré cette concurrence, Longoria est bien placé dans ce dossier selon nos informations puisque l’international belge est intéressé par le projet phocéen. Désormais, un match entre l’OM et l’Atlético de Madrid se joue en coulisse, les deux clubs qui séduisent le plus Witsel, priorisant pour l’heure l’équipe dirigée par Diego Simeone. Rien n’est encore fait et la direction marseillaise ne compte pas baisser les bras, mais en cas d’échec, d’autres dossiers sont ouverts.

Gazzetta : L'#OM est bien intéressé par Jordan Veretout. La Roma a tenté de l'inclure dans les négociations avec le #LOSC pour Celik 👇 pic.twitter.com/QlkyI8AGS8 — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 17, 2022

Longoria doit s’accrocher pour Veretout