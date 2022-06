Mercato - OM

EXCLU - Mercato : Un match final OM/Atletico de Madrid pour Witsel !

Publié le 16 juin 2022 à 20h30 par Alexis Bernard mis à jour le 16 juin 2022 à 20h33

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l’OM discute activement avec le milieu de terrain Axel Witsel, fortement intéressé par le projet phocéen. Libre de tout contrat, l’international belge de 33 ans croule sous les propositions, en Europe et bien au-delà. Mais d’après nos sources, il va maintenant choisir entre Marseille et Madrid.

C’est l’heure du sprint final pour le dossier Witsel. L’international belge sort d’une aventure avec le Borussia Dortmund et se présente au marché des transferts libre de tout contrat. Une situation qui lui permet d’être sur-sollicité par des clubs de tous les horizons. En Europe, comme en Major League Soccer et bien d’autres destinations exotiques, on tente de convaincre le milieu de terrain de 33 ans. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , l’OM est sur le coup. Depuis trois semaines, Pablo Longoria mène des discussions intenses. Et Axel Witsel est très intéressé par le projet marseillais.

Un match OM / Atletico de Madrid

L’OM est parfaitement positionné dans le dossier Witsel. La motivation des Marseillais, impulsée par Jorge Sampaoli et Pablo Longoria, séduit le Belge. Le retour des Phocéens en Ligue des Champions est également un bel atout pour convaincre le milieu de terrain de venir, lui qui veut poursuivre sa carrière en Europe. Mais selon nos sources, l’OM doit encore franchir une étape. Un ultime effort qui reste un gros morceau…

COMP WITSEL VS SPORTING 24/11/21Aligné en sentinelle dans un 4-4-2 losange, il est un point de relais sur et fiable, capable de fluidifier le jeu et trouver une passe vers l’avant, implication défensive se limite à son placement pic.twitter.com/foXobb9lMD — 💆‍♂️ (@OptimisteLibre) June 16, 2022

Sur la table, Axel Witsel a sélectionné deux offres. Le Belge a mis de côté l’ensemble des autres propositions pour ne se concentrer que sur les propositions de l’OM et de… l’Atletico de Madrid. A l’heure où nous écrivons ces lignes, les Colchoneros ont un avantage. Mais rien n’est encore fait. Car l’OM aurait fait une très belle offre, vraiment compétitive par rapport à celle des Madrilènes. Le joueur, et ses conseillers, veulent prendre une décision rapide. Ce sera donc tranché, entre l’OM et l’Atletico, dans les heures ou jours à venir.