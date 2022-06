Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit de gros avertissements pour Witsel

Publié le 16 juin 2022 à 22h15 par Dan Marciano

Comme annoncé par le10Sport.com, l'OM est en contact régulier avec Axel Witsel, qui voit son contrat avec le Borussia Dortmund prendre fin dans les prochains jours. L'affaire semble bien engagée à en croire les dernières tendances. Mais des doutes subsistent sur le joueur, en raison notamment de son âge et de son salaire important.

Le successeur de Boubacar Kamara est identité à l'OM. Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, le club marseillais a fait d'Axel Witsel sa grande priorité. Président de la formation, Pablo Longoria espère le convaincre de rejoindre la Ligue 1. Les discussions avancent bien puisque l'international belge est séduit par la perspective d'évoluer avec l'OM et de participer à la prochaine Ligue des champions. Mais il est vrai que de nombreuses questions reste en suspens, notamment sur les qualités de Witsel, âgé de 33 ans.

« Il risque d'être vite dépassé en Ligue des Champions »