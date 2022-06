Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria va boucler sa première recrue

Publié le 16 juin 2022 à 21h45 par Hugo Ferreira

A la recherche du successeur de Boubacar Kamara, l’Olympique de Marseille s’intéresse à Axel Witsel. Libre de tout contrat le 30 juin prochain, l’international belge ne prolongera pas son aventure au Borussia Dortmund, et serait un renfort de taille pour Jorge Sampaoli. A 33 ans, le milieu de terrain devrait bien découvrir la Ligue 1 la saison prochaine, puisque ce dossier serait proche d’être finalisé.

Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille compte se montrer très actif lors du mercato estival afin de bâtir un effectif capable d’aller le plus loin possible. Toutefois, la bonne saison réalisée par les hommes de Jorge Sampaoli attire l’intérêt de certains clubs, et plusieurs éléments devraient faire leurs valises. C’est notamment le cas de Boubacar Kamara, parti librement à Aston Villa. Pablo Longoria cherche activement le successeur de l’international français, et cible Axel Witsel. Un intérêt réciproque, car comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Belge serait séduit par le projet de l’OM. Une opération qui devrait se conclure très prochainement.

Witsel va bien rejoindre l’OM

L’Olympique de Marseille devrait prochainement réussir à boucler son premier transfert du mercato estival. En effet, alors qu’Axel Witsel est annoncé proche de la cité phocéenne depuis quelques jours, celui-ci devrait bel et bien s’engager en faveur de l’OM, selon les informations du journaliste Nicolo Schira. Pablo Longoria aurait réussi à trouver un accord avec le joueur de 33 ans autour d’un contrat portant jusqu’en juin 2024.