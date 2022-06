Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos prêt à tenter un transfert à 40M€ au Portugal

Publié le 17 juin 2022 à 15h10 par Bernard Colas

Intronisé comme conseiller football du Paris Saint-Germain, Luis Campos s’est mis au travail pour renforcer l’effectif du club. Le Portugais est notamment à la recherche de nouveaux milieux de terrain et songerait à Vitinha, qui sort d’une grande saison avec le FC Porto et dont l’option d’achat est fixée à 40M€.

Hormis Marco Verratti, aucun milieu de terrain n’apparait comme un élément intransférable au PSG. Georginio Wijnaldum, Ander Herrera, Danilo Pereira, Idrissa Gueye ou encore Leandro Paredes ne seront pas retenus durant l’été si la direction parisienne parvient à leur trouver un point de chute, et en attendant, Luis Campos active plusieurs pistes pour renforcer l’entrejeu. Le nouveau conseiller football du PSG doit trouver un plan B après le transfert d’Aurélien Tchouameni au Real Madrid, et c’est au Portugal que l’ancien homme fort de l’AS Monaco et du LOSC pourrait trouver son bonheur.

Vitinha plaît à Campos