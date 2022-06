Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un premier transfert en Ligue 1 débloqué par Christophe Galtier ?

Publié le 17 juin 2022 à 11h15 par Bernard Colas

Cité parmi les pistes du PSG ces derniers mois, Hugo Ekitike semblait promis à Newcastle, qui a trouvé un accord avec le joueur et son club, mais Luis Campos n’a pas dit son dernier mot dans ce dossier. En attendant l’arrivée du successeur de Mauricio Pochettino, l’écurie parisienne reste positionnée sur l’attaquant rémois, en plein doute pour son avenir.

Alors que le départ de Mauricio Pochettino ne fait plus aucun doute, l’identité de son successeur se précise également au fil des jours. Comme vous l’a révélé le10sport.com, ce n’est pas Zinedine Zidane qui devrait remplacer l’Argentin, mais bien Christophe Galtier, priorité de Luis Campos pour le poste. Le PSG aurait approché l’OGC Nice pour se renseigner sur la succession du technicien français, et en attendant, le club de la capitale s’active également sur le marché des transferts. Milan Škriniar (Inter) et Gianluca Scamacca (Sassuolo) apparaissent comme les deux premières priorités de Luis Campos, mais ce dernier n’aurait pas tiré un trait sur Hugo Ekitike (Reims), pas insensible à l’intérêt du PSG malgré l’accord trouvé avec Newcastle.

Le PSG a relancé Hugo Ekitike mais reste en stand-by