Transferts - OM : Steve Mandanda a rencontré un entraîneur de Ligue 1

Publié le 17 juin 2022 à 9h45 par Thibault Morlain

L’avenir de Steve Mandanda est aujourd’hui plus incertain que jamais. Sous contrat jusqu’en 2024 avec l’OM, le gardien ne veut toutefois pas revivre une saison comme celle qui vient de se terminer. Un départ pourrait alors être à l’ordre du jour cet été et un prétendant serait déjà passer à l’action pour récupérer Mandanda.

Steve Mandanda sera-t-il encore à l’OM la saison prochaine ? La question devrait se poser à plusieurs reprises dans les semaines à venir. En effet, l’international français n’a pas vécu un exercice facile sur la Canebière avec la concurrence de Pau Lopez. Ne voulant pas revivre un tel scénario, Mandanda aimerait désormais avoir des réponses sur son futur rôle. La balle serait donc maintenant dans le camp de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli et en fonction de ce qu’ils diront, un départ pourrait bien intervenir pour Steve Mandanda.

🔴Bruno Génésio a rencontré Steve Mandanda🇫🇷 dans le sud de la France il y a plusieurs semaines. (@RauzyFrancois via le #SpaceSRFC) #MercatoSRFC — Actu SRFC (@ActuSRFC_) June 16, 2022

Rennes a déjà avancé